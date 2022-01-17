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Bolu ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Bolu ve Rize'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Bolu ve Rize’de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Bolu ve Rize’de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...

Bolu ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından bazı illerde yoğun kar yağışı görülmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşte, Bolu ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Bolu ve Rize'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...

Bolu ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Bolu ve Rize'de okullar tatil edildi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışı sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Valilikler tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bolu ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Bolu ve Rize'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Alınan meteorolojik bilgilere göre olumsuz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından 18 Ocak 2022 Salı günü:

- İlimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir (1) gün daha ara verilmesine,

- Aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün genelinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen Rize'nin yarın 7 ilçesinde eğitim öğretime verilen ara devam edecek.
Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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