Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2021-2022 üniversite kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk dönem sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler 2. dönem kayıt tarihlerini yakından takip ediyor. Açık Lise 2. dönem kayıtları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. İşte, Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2021-2022 üniversite kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2021-2022 üniversite kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ikinci dönem kayıt tarihi ve kayıt yenileme tarihi merak ediliyor. İşte, Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2021-2022 üniversite kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
2021-2022 AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT NASIL, NEREDEN YAPILIR?
2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabilecekler.
Ancak, ücret muafiyeti olan öğrenciler, şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2021-2 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacak.
2021-2022 AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NEDİR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.
2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
2021-2022 AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NEDİR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
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