"Bolu ve Eskişehir'de okullar yarın tatil mi? 30 Mart Eskişehir ve Bolu'da okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaşanan kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ülke geneli bugün şiddetli yağışların etkisi altına giriyor. Peki, Bolu ve Eskişehir'de okullar yarın tatil mi? 30 Mart Eskişehir ve Bolu'da okullar tatil olacak mı?