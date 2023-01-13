AUZEF SINAV TAKVİMİ: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavları hangi tarihte yapılacak?
AUZEF telafi sınavları hangi tarihte yapılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler final sınavlarının ardından bütünleme sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavları hangi tarihte yapılacak?
İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavları ile ilgili aratılmalar sıklık kazandı. 2022-2023 güz dönemi final sınavının ardından öğrenciler bütünleme sınavlarının hangi tarihte gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2023 AUZEF akademik takvimine göre; Telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL OLACAK?
Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.
Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.
Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İstanbul Üniversitesi açıköğretimi AUZEF güz dönemi final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada ''2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı bitirme sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları: 29 Nisan - 30 Nisan 2023
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 10 Haziran - 11 Haziran 2023
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 22 Temmuz - 23 Temmuz 2023
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2 Eylül 2023
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- AUZEF SINAV TAKVİMİ: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavları hangi tarihte yapılacak?
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