BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu...

Millî Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer şunları söyledi:

"Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM'lerin altyapı ve imkânlarını sürekli iyileştiriyoruz. BİLSEM'lerde özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini artırmaya çalışıyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM'lere gidebilmek için ilçeler arası uzun yolculuklar yapmalarını istemiyoruz. Bu amaçla, daha önce 81 ilde 184 olan BİLSEM sayısını 2021 yılı sonunda 225'e çıkardık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak bu sayıyı 350'ye ulaştırmaktı. Yıl başından bugüne kadar 130 yeni BİLSEM açtık. Böylelikle 2022 yılsonu hedefini aşarak BİLSEM sayısını 355'e çıkardık."