BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu...
BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM ön değerlendirme sınavları sona erdi. Gözler sonuçların açıklanacağı takvime çevrildi. Peki, BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu...
BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı. Peki, BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı.
13 Mayıs BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.
BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
BİLSEM sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası MEB tarafından ilan edilecek. BİLSEM sonuçları http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/ss/2021/bilsem_14072021_hdgf31r8av/ss.asp internet adresinden sorgulamaya açılacak.
BİLSEM'DE HEDEF AŞILDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yetenekli öğrencilere yönelik kapsamlı eğitim ve destek programları yürüten bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) erişimi artırmak için bu yıl BİLSEM sayısının 350'ye yükseltilmesini hedefliyordu. 2022 yılının ilk dört ayında 130 yeni merkezi hizmete alan MEB, 81 ildeki BİLSEM sayısını 355'e yükseltti.
Millî Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer şunları söyledi:
"Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM'lerin altyapı ve imkânlarını sürekli iyileştiriyoruz. BİLSEM'lerde özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini artırmaya çalışıyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM'lere gidebilmek için ilçeler arası uzun yolculuklar yapmalarını istemiyoruz. Bu amaçla, daha önce 81 ilde 184 olan BİLSEM sayısını 2021 yılı sonunda 225'e çıkardık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak bu sayıyı 350'ye ulaştırmaktı. Yıl başından bugüne kadar 130 yeni BİLSEM açtık. Böylelikle 2022 yılsonu hedefini aşarak BİLSEM sayısını 355'e çıkardık."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu...
- 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta üniversiteler ve okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne akdar oldu? Güncel altın yorumları
- Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak?
- Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Bitcoin için flaş tahmin! BTC düşüş ne kadar sürecek? Güncel kripto para fiyatları...
- VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı canlı izle: 2022 Voleybol Sultanlar Ligi final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- Bekçilik başvurusu yarın son! 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Cuma Hutbesi 13 Mayıs 2022 | Diyanet Arapça ve Türkçe Cuma Hutbesi tam metni
- Tether'den son dakika açıklaması: Tether USDT coin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Tether USDT yorumları...
- Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı! Attığı gol Inter'in kaderini değiştirdi
- Retro ne zaman bitiyor? 2022 2. merkür retrosu (gerilemesi) ne zaman bitecek? Merkür retrosu burçlara etkisi...
- Hemşireler Günü mesajları 2022: Arkadaşa, sevgiliye, ablaya gönderilebilecek en güzel Hemşireler Günü kutlama mesajları