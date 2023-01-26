AÖF Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi sınavı ne zaman? Geçme notu kaç?

AÖF final sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarına dair heyecanlı bekleyiş sürüyor. Notlarını öğrenerek telafi sınavına kalıp kalmadıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler tarih araştırmasına başladı. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Telafi sınavı ne zaman? Geçme notu kaç? İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.