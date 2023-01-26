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AÖF Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi sınavı ne zaman? Geçme notu kaç?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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AÖF Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi sınavı ne zaman? Geçme notu kaç?

AÖF güz dönemi final sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Telafi sınavı ne zaman? Geçme notu kaç?

AÖF final sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarına dair heyecanlı bekleyiş sürüyor. Notlarını öğrenerek telafi sınavına kalıp kalmadıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler tarih araştırmasına başladı. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Telafi sınavı ne zaman? Geçme notu kaç? İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sınavların açıklandığı tarihlere bakıldığında sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor. Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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