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Karneler e-Okul'dan erişime açıldı mı? 1. dönem karneleri e-Okul'da önceden erişime açılacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Karneler e-Okul’dan erişime açıldı mı? 1. dönem karneleri e-Okul’da önceden erişime açılacak mı?

Karneler e-Okul'dan erişime açıldı mı? Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri cuma günü yarıyıl tatiline girecekler. Bir önceki dönemde karneler pandemi nedeniyle e-Okul'dan erişime açılmıştı. Bu dönem okulların yüz yüze olması nedeniyle, karnelerin erken erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, karneler e-Okul'dan erişime açıldı mı? 1. dönem karneleri e-Okul'da önceden erişime açılacak mı? İşte cevaplar...

Karneler e-Okul'dan erişime açıldı mı? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili geldi çattı. 15 karne tatili için geri sayım başlarken en çok araştırılanlar arasında karneler yer aldı. Karne notlarını merak eden öğrenciler ve velileri, karnelerin e-Okul'dan erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki, karneler e-Okul'dan erişime açıldı mı? 1. dönem karneleri e-Okul'da önceden erişime açılacak mı? İşte haberin detayları...

KARNELER E-OKUL'DAN ERİŞİME AÇILDI MI?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze yapıldığı için karneler de yüz yüze verilecek. Buna göre, öğrenciler 1. dönem karnelerini 21 Ocak Cuma günü elden teslim alacaklar.

Geçtiğimiz dönem okullarda eğitim online yapıldığı için karneler de e-Okul üzerinden verilmişti.

MEB'DEN KARNE KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karneler ile ilgili alınan karar duyuruldu. MEB yönetmeliğine göre dönem sonu başarı ortalaması 70 ile 84.99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacak. Öğrencilerin karne notlarını bu dönem içerisinde girdikleri sınavların ortalaması ve sözlü notlarıyla belirleniyor.

BU YIL SINIFTA KALMA VAR MI?

2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle sınıf geçme ve kalma durumlarında değişikliğe gidilmişti. Öğrencilerin pandemi şartlarından en az şekilde etkilenmesi için sınıfta kalma kaldırılmış ve başarısız dersi olan öğrenciler sorumlu bir şekilde üst sınıfa geçirilmişti. Bu sene yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapabilecek.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yönetmelik gereği sınıf tekrarı bulunmuyor.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda herhangi bir dersten yıl sonu başarı puanı 45'den az olan öğrencilerin sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten başarısız olanlar sınıf tekrarına kalıyor.

KARNE NOTU NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin karne notunu hesaplayabilmeleri için sınavlardan aldıkları puanlar gereklidir. Öğrenci o dersten kaç adet sınava girdiyse , sınavdan alınan toplam puan sınav sayısına bölünür ve o dersin ortalaması elde edilir. Bu işlem bütün dersler için gerçekleştirilerek ders başına çıkan not ortalamasının hepsi bir araya getirilerek toplanır. Toplanan ders ortalamasına ders sayısı bölünür.

Örneğin;

Matematik dersinden o dönem üç sınava giren öğrenci sınavlardan sırasıyla 55,60 ve 70 puan almış olsun. Sınav puanları 55+60+70 olarak toplanır. Ortaya çıkan 185 sayısı, sınav sayısına (3) bölünür. Öğrencinin Matematik dersinden ortalaması 185/3= 61,6 şeklinde elde edilir. Bu öğrencinin diğer derslerden ortalaması Türkçe'den 70, Sosyal Bilgilerden 90, İngilizce'den 80 olan bir öğrencinin karne ortalaması aşağıdaki gibi hesaplanır.

70+90+80+60= 300 (toplam ortalama)

Toplam ortalama / ders sayısı300/4= 75 olduğundan öğrenci dönem sonunda Teşekkür Belgesi almaya hak kazanır.

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