Karneler e-Okul'dan erişime açıldı mı? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili geldi çattı. 15 karne tatili için geri sayım başlarken en çok araştırılanlar arasında karneler yer aldı. Karne notlarını merak eden öğrenciler ve velileri, karnelerin e-Okul'dan erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki, karneler e-Okul'dan erişime açıldı mı? 1. dönem karneleri e-Okul'da önceden erişime açılacak mı? İşte haberin detayları...

KARNELER E-OKUL'DAN ERİŞİME AÇILDI MI?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze yapıldığı için karneler de yüz yüze verilecek. Buna göre, öğrenciler 1. dönem karnelerini 21 Ocak Cuma günü elden teslim alacaklar.

Geçtiğimiz dönem okullarda eğitim online yapıldığı için karneler de e-Okul üzerinden verilmişti.