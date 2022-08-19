BİLSEM sonuçları 2022: 19 Ağustos TC ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları için araştırmalar hız kazandı. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 13 Haziran'da başladı ve 12 Ağustos'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.