BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl?

2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavı bu yıl 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri arasında uygulandı. Peki, 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl? BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman?