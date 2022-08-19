BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl?
2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl? BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Ağustos tarihinde bilsem sınav sonuçları açıklanacak. Sınava katılan adaylar e-okul.meb.gov.tr adresinden mülakat sonuçlarını öğrenbilecek. Peki, 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl? BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman?
2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavı bu yıl 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri arasında uygulandı. Peki, 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl? BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman?
19 AĞUSTOS 2022 MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sınav sonuçları 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler de 19 Ağustos'ta belli olacak. BİLSEM sınav sonuçları adayların erişimine açıldığında aşağıda bulunan adres üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MEB, öğrencilerin sonuçlarını eğitim hayatları boyunca açık olan e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuracak.
BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi öğrenci T.C Kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme girerek yapılacak. Haberimizde yer alan bağlantı sizi otomatik olarak BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranına yönlendirecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.
2022 BİLSEM BARAJ VE TABAN PUANI KAÇ?
2021 yılının BİLSEM sonuçlarına göre baraj ve taban puanı şu şekilde;
Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı
1.sınıflar 500 460 460
2.sınıflar 510 480 480
3.sınıflar 520 500 500
BİLSEM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmakta, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmaktadır. Örnek vermek gerekirse BİLSEM sınavında 21 soruya cevap veren öğrenci 210 puan alırken, 55 soruya doğru cevap veren öğrenci 550 puan alıyor. Puan hesaplaması bu şekilde yapılıyor.
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