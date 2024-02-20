2024 ALES /1 başvuru tarihleri | ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi

Bu yıl üç kez düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için heyecan dorukta. 2024 yılının ilk ALES sınavına katılacaklar için başvuru tarihi yaklaşıyor. Peki ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi...