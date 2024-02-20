2024 ALES /1 başvuru tarihleri | ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi
2024-ALES/1 için başvuruların ne zaman başlayacağı ve sınav tarihleri hakkında araştırmalar başladı. Üniversite lisans mezunlarının, yeni yılda yüksek lisans yapabilmek için katılacakları ALES için başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
Bu yıl üç kez düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için heyecan dorukta. 2024 yılının ilk ALES sınavına katılacaklar için başvuru tarihi yaklaşıyor. Peki ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi...
ALES/1 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/1 başvuru işlemleri 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.
Sonuçlar ise 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl ALES başvuru ücreti 185 TL idi. ALES 2024 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
ALES/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/2 başvuru işlemleri 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
Sonuçlar ise 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/3 başvuru işlemleri 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
Sonuçlar ise 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
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- 2024 ALES /1 başvuru tarihleri | ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi
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