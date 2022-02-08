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LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?

LGS başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı olarak bilinen LGS başvurusunun ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Ortaokul öğrencilerinin liseye geçmesi için girmesi gereken LGS'nin ne zaman düzenleneceği, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. İşte, LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?

LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseye geçişte bir basamak olan LGS detaylarını öğrenciler ve veliler tarafından takip edilen konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan LGS sınavının detayları merak ediliyor. Ortaokul öğrencileri geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu yıl da, LGS'ye haziran ayında girecek. İşte, LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?

LGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Ortaokul öğrencilerinin süratle hazırlandığı LGS hakkında detaylar araştırma konusu oldu. İyi bir lisede eğitim almak isteyen binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı LGS tarihi açıklandı. Bakan Özer, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS'nin 5 Haziran 2022'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS başvuru tarihine yönelik henüz açıklama yapılmadı. Başvurulara ilişkin detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecek. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında, LGS başvurularının 2022 Nisan ayında alınacağı öngörülüyor.

LGS NEDİR?

Bu sisteme göre altı temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi) 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.

LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.

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