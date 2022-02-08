LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseye geçişte bir basamak olan LGS detaylarını öğrenciler ve veliler tarafından takip edilen konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan LGS sınavının detayları merak ediliyor. Ortaokul öğrencileri geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu yıl da, LGS'ye haziran ayında girecek. İşte, LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?