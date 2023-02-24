"AÖF 2023 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖF yeni dönem kayıt tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ÖSYM, bazı sınavlarda başvuru tarihleri ve sınav tarihleri ertelenirken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden beklenen açıklama geldi. Peki, AÖF 2023 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖF yeni dönem kayıt tarihleri belli oldu mu?