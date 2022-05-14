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YÖKDİL ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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YÖKDİL ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi. Sınav, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde yapıldı.

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