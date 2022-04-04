AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı?