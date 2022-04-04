AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.
Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV TARİHLERİ
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
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