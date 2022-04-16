BAKAN KOCA DUYURDU! TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 kontenjanları duyuruldu mu?

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun.' dedi.