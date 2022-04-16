BAKAN KOCA DUYURDU! TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 kontenjanları duyuruldu mu?
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TUS kontenjanları ile ilgili açıklama geldi. 6 Mart tarihinde yapılan sınav sonrasında sonuçlar ise 31 Mart tarihinde erişime açılmıştı. İşte, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 kontenjanları duyuruldu mu?
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 kontenjanları duyuruldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TUS kontenjanları için binlerce adayın geri sayımı devam ediyor. 31 Mart tarihinde açıklanan sonuçlarla beraber adaylar kontenjanların açıklanacağı o tarihi heyecanla bekliyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. İşte, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 kontenjanları duyuruldu mu?
TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun.' dedi.
"Resmi Gazete'de yayınlandı
8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.
SONUÇ: 1
Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.
SONUÇ: 2
Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.
SONUÇ: 3
Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.
SONUÇ: 4
Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.
SONUÇ: 5
Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.
SONUÇ: 6
Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.
SONUÇ: 7
İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.
SONUÇ: 8
Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına "Asistanlıkta Adalet" kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.
BORÇLU OLDUĞUMUZ AÇIKLAMA:
TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.
Hayırlı olsun."
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