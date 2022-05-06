Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimi...

PANSİYONLARIN FİZİKİ STANDARTLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Öğrencilere zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçladıklarının altını çizen Özer, "Pansiyonlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bundan böyle yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek. Sunduğumuz yeni imkanlarla öğrencilerimiz, metal dolap yerine iki kapaklı ahşap fonksiyonel giysi dolabı kullanabilecekler." bilgisini paylaştı.

Yemekhanelerde ise tabildot yerine porselen servis tabağı ve benmari yemek tezgahlarının kullanılacağını belirten Özer, etüt salonlarında bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı donanımlı alanların oluşturulacağını, bina girişlerine hijyen açısından galoşmatiklerin yerleştirileceğini ve her öğrenci için bir ayakkabı dolabı konulacağını aktardı.