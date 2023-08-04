BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 2023 | BİLSEM yeni kayıtlar ne zaman, nasıl yapılır? Kesin kayıt tarihi...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

BİLSEM Bireysel değerlendirme sonuçları 4 Ağustos 2023 tarihiyle ilan edildi. Sonuçlara itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Yapılan duyuruda ''2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.'' denildi.