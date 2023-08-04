BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 2023 | BİLSEM yeni kayıtlar ne zaman, nasıl yapılır? Kesin kayıt tarihi...
BİLSEM mülakat sonuçları ile binlerce öğrenci, MEB tarafından planlanan Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alıp alamayacağını öğrenecek. BİLSEM kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Bilsem sınav sonuçları açıklandı mı, kayıtlar ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, BİLSEM hakkında detaylar...
"BİLSEM kayıtları ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorların hız kazandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek. Peki, BİLSEM kesin kayıt tarihi açıklandı mı, kesin kayıt tarihi beli old mu? İşte, cevabı...
BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?
BİLSEM Bireysel değerlendirme sonuçları 4 Ağustos 2023 tarihiyle ilan edildi. Sonuçlara itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
Yapılan duyuruda ''2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.'' denildi.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
14-31 Ağustos tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamlayacakları duyuruldu.
BİLSEM mülakat sonuçları, 2023/2024 eğitim-öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencileri belirledi. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 14 Ağustos'tan itibaren kayıtlarını tamamlayabilecekler. Öte yandan, sonuçlarına itiraz etmek isteyen veliler, 7-11 Ağustos tarihleri arasında itirazlarını yapabilecekler.
BİLSEM KAYIT İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Bireysel değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, öğrenci velileri tarafından "İtiraz Başvuru Formu" doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacak. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirtilen tarih aralığında değerlendirilecek.
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