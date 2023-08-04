"Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na ilişkin duyuru paylaşıldı. Peki, Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?