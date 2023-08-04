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Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

"Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na ilişkin duyuru paylaşıldı. https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan duyuruda müracaatları alınan ve ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınav aşamasını başarıyla geçen adayların sınava katılabilecekleri açıklandı. Peki, Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

"Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na ilişkin duyuru paylaşıldı. Peki, Bekçilik sınavı tarihi belli oldu mu 2023? 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav takvimi belli oldu. Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabilecekler.

SINAV TARİHİ

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

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