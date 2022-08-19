2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? İşte hesaplama yöntemi...

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ

Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey, özel yetenekli olarak tanımlanır.

Doğuştan getirilen farklı yetenekler ve öğrenme kapasitelerinin mümkün olan en küçük yaşta fark edilmesi, sahip olunan yetenek ve genel zihinsel öğrenme kapasitesine uygun eğitim imkanlarının sunulması toplumlar için büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde, Genel Zihinsel, Görsel Sanatlar ve Müzik alanlarında 'Özel Yetenekli' olarak belirlenen ve yetenek alanlarında Özel Eğitime İhtiyaç duyan çocuklarımıza yönelik eğitim hizmeti BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ ile sunulmaktadır.