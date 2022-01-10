BİLSEM başvuru nasıl yapılır? MEB 2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi

BİLSEM başvuru nasıl yapılır? Sınavlar ne zaman yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılında zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için destek eğitim veren BİLSEM'lere başvurular başladı. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerindeki öğrencilerin, öğrenci tanılama işlemleri başladı. Peki, BİLSEM başvuru nasıl yapılır? MEB 2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi...

BİLSEM BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

BİLSEM öğrenci tanılama işlemleri kapsamında 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde öğrenciler, yetenek alanı/alanlarında sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecek.

10 Ocak'ta başlayan öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.