AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
2022 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final dönemi sınavları tamamlandı. Güz dönemi final sınavlarına katılan binlerce kişi, sınavdan sonra soru cevaplar ve sonuçlar için araştırma yapıyor. Soru cevaplar ile öğrenciler hangi soruya doğru cevap verip veremediğini görebilecek. Peki; 2022 AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 8-9 Ocak tarihlerinde sınavları tamamladı. Güz dönemi final sınavlarında başarılı olup olmadığını merak eden öğrenciler, AÖF soru cevapları ve sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki; AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF SORU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde düzenlendi.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sonuçları 15 gün içinde öğrencilerle paylaşılıyor. Bir önceki sınav 28 Kasım'da son bulmuş sonuçlar ise 2 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu yılki sonuçların 14 Ocak tarihinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.
KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?
Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir.
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