AÖL’den son dakika açıklaması: 2. dönem sınavları online mı olacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.