AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI ne zaman? 2023 Güz dönemi telafi sınavı hangi tarihte yapılacak? İÜ AUZEF Akademik Takvimi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavlarının ne zaman yapılacağına dair detaylar öğrenciler tarafından araştırılıyor. 24-25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen güz dönemi final (bitirme) sınavları sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından AUZEF bütünleme sınav tarihleri merak edildi. Peki AZUEF güz dönemi bütünleme sınav tarihi ne zaman?
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Öğrenciler final sınavlarının ardından düşük ders notlarını telafi edebilmek için bütünleme sınavlarını araştırmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023 bütünleme sınavı Şubat ayında gerçekleşcek. Peki AZUEF güz dönemi bütünleme sınav tarihi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin detaylar...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2023 AUZEF akademik takvimine göre; Telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL OLACAK?
Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.
Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.
Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İstanbul Üniversitesi açıköğretimi AUZEF güz dönemi final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada ''2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı bitirme sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları: 29 Nisan - 30 Nisan 2023
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 10 Haziran - 11 Haziran 2023
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 22 Temmuz - 23 Temmuz 2023
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2 Eylül 2023
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