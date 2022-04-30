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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları için heyecan başladı. Öğrenciler ilk iki dönemin sınavlarını tamamladı. Bugünlerde AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının Açık Öğretim Lisesi sınavları araştırılmaya devam ediyor. 3. Dönem AÖL sınavları gündemde konuşulmaya başladı. 11-29 Nisan 2022 tarihleri arasında tamamlanması gereken AÖL kayıt yenileme işlemleri ardından AÖL sınav tarihleri için geri sayım başlayacak. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri henüz belli değil. AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır.

Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek.

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