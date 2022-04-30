AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının Açık Öğretim Lisesi sınavları araştırılmaya devam ediyor. 3. Dönem AÖL sınavları gündemde konuşulmaya başladı. 11-29 Nisan 2022 tarihleri arasında tamamlanması gereken AÖL kayıt yenileme işlemleri ardından AÖL sınav tarihleri için geri sayım başlayacak. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?