AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise Aralık ayı sınav takvimi 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ilişkin açık öğretim okulları sınav takvimini yayımladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerini yakından ilgilendiren 1. dönem sınavlarının tarihleri ve detayları belli oldu. Bu yıl açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerinde toplam üç sınav düzenlenecek. Sınavlar, yüz yüze ve okul ortamında gerçekleştirilecek.

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AÖL 1. Dönem Sınav Takvimi

MEB'in açıkladığı takvime göre, AÖL 1. dönem sınavları üç oturumda yapılacak:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, saat 10.00

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, saat 14.00

3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü, saat 10.00

Öğrenciler, her dersten sorumlu oldukları toplam 11 soruyu cevaplayacak. Sınavın sonuçları, MEB tarafından belirlenen tarihlerde açıklanacak.

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Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman ve Nereden Alınacak?

Sınavlara katılacak öğrenciler, giriş belgelerini 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren alabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgelerine, aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifre ile erişilebilecek. Bu belgeler, sınava giriş için zorunlu olup, belge olmadan sınav salonlarına giriş yapılamayacak.

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Açık Lise Ders Geçme Notu Artırıldı

MEB, açık öğretim okullarındaki başarı kriterlerini örgün eğitimle uyumlu hale getirmek için önemli bir düzenleme yaptı. Daha önce 45 olan ders geçme notu, yeni yönetmelikle birlikte 50'ye yükseltildi.

Açık Öğretim Ortaokulu: Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Açık Öğretim Lisesi: Tüm derslerden en az 50 puan almak gerekiyor.

Bu değişiklikle birlikte açık öğretim okullarının yönetmelikleri birleştirilerek, öğrencilerin eğitim süreçlerinin daha standart bir yapıya kavuşması hedefleniyor.