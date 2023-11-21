Bugün okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı kar tatil olan il ve ilçeler: Çıldır, Ardahan, Göle, Hanak, Erzurum! Valilik açıklamaları...
"Bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil edildi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 21 Kasım 2023 Salı tarihinde, birçok öğrenci ve veli tarafından merak edilen tatil durumuyla ilgili son gelişmeler yaşanıyor. Bugün öğrencilerin okula gitme durumları, olumsuz hava şartları nedeniyle değişiklik gösterdi. İşte, kar tatili olan il ve içeler listesi!
"Bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil edildi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 21 Kasım 2023 Salı tarihinde, birçok öğrenci ve veli tarafından merak edilen tatil durumuyla ilgili son gelişmeler yaşanıyor. Bugün öğrencilerin okula gitme durumları, olumsuz hava şartları nedeniyle değişiklik gösterdi. İşte, kar tatili olan il ve içeler listesi!
BUGÜN 21 KASIM 2023 SALI OKULLAR TATİL Mİ?
20 Kasım 2023 Pazartesi günü İstanbul'un Şile ilçesi, Bingöl, Zonguldak, Batman, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Sakarya, Bartın'ın Amasra ilçesi, Karabük, Sinop, Kastamonu'da okullar 1 gün tatil edilmişti.
ZONGULDAK'TA KAR TATİLİ!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi. Buna göre 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde eğitim öğretime ara verildi.
21 KASIM 2023 SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!
KASTAMONU
Kastamonu Valiliği Cide'de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Cide ilçemizde taşımalı eğitim ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarının tamamı, Ağlı ve İhsangazi ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime bugün 1 gün süre ile ara verilmiştir. " denildi.
ERZURUM
Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Aşkale ve Horasan ilçelerinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitime, Karayazı, Tortum ve Narman ilçelerinde taşımalı eğitime, Köprüköy ilçesinin kırsal mahallesinde taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerinde eğitime salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
BİNGÖL
Bingöl'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Yedisu ilçesinde okullar pazartesi günü tatil ilan edilmişti. Yedisu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı soğuk, don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek adına 21 Kasım Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Ardahan, Göle ve Hanak'ta köy okulları, Çıldır'da ise tüm okullara bir gün ara verildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da il merkezi, Göle ve Hanak'ta taşımalı eğitime, Çıldır ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.
Kent genelinde kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçesi genelinde okullara bir gün ara verildi.
İl merkezi ile Göle ve Hanak ilçelerinde ise köy okullarında taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
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