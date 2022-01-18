AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AUZEF yarıyıl sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sınav yerleri hala açıklanamazken öğrenciler duyuru bekliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hafta sonu sınava girecekler İstanbul Üniversitesi'nden duyuru bekliyor. Son gelişmeleri öğrenmek isteyenler "AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF sınav yerleri hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Sınav giriş belgelerinin en geç perşembe gününe kadar açıklanması bekleniyor.
SINAV NASIL OLACAK?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz." denildi.
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