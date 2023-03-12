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LGS 2023 TARİHİ | Netleşti! Bakan Özer SON DAKİKA AÇIKLADI! 8. sınıf öğrencileri dikkat! Liseye geçiş sınavı ne zaman, hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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LGS 2023 TARİHİ | Netleşti! Bakan Özer SON DAKİKA AÇIKLADI! 8. sınıf öğrencileri dikkat! Liseye geçiş sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Son dakika haberleri... Liseye geçiş sınavı olan LGS'ye dair detaylar merak ediliyordu. Binlerce öğrenci ortaöğretimden çıkarak liseye geçiş için hazırlıklarını sürdürürken LGS tarihlerini de araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer son dakika açıkladı. 8. sınıf öğrencileri için beklenen kritik açıklama haberimizde...

Son dakika haberleri... Liseye geçiş sınavı olan LGS'ye dair detaylar merak ediliyordu. Binlerce öğrenci ortaöğretimden çıkarak liseye geçiş için hazırlıklarını sürdürürken LGS tarihlerini de araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer son dakika açıkladı. 8. sınıf öğrencileri için beklenen kritik açıklama haberimizde...

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Özer: "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz."

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

LGS KONULARI NELER OLACAK?

LGS sınav konuları hakkında Bakan Özer, "LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.

LGS KAÇ SORU?

90 Sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavı iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.

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