LGS 2023 TARİHİ | Netleşti! Bakan Özer SON DAKİKA AÇIKLADI! 8. sınıf öğrencileri dikkat! Liseye geçiş sınavı ne zaman, hangi tarihte?

LGS KONULARI NELER OLACAK?

LGS sınav konuları hakkında Bakan Özer, "LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.