LGS kılavuzu 2022: LGS başvurusu ne zaman başlıyor? MEB Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

LGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 LGS kılavuzu yayımlandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS kılavuzu ile birlikte başvuru tarihi ve başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar duyuruldu. LGS hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS başvurusu ne zaman başlıyor? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

LGS BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 LGS başvuruları 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2021-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, LGS başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Ancak, başvurusu merkezi olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak.

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