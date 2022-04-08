AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekeleştirildi. Türkiye'de 81 ilde ve KKTC'de gerçekleştirilen sınavın ardından gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?