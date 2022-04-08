AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu AÖF bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları 2 ve 3 Nisan günlerinde gerçekleşti. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekeleştirildi. Türkiye'de 81 ilde ve KKTC'de gerçekleştirilen sınavın ardından gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyrumuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılardaki sınavlar baz alınarak sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Açıköğretim öğrencinin birinci yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştirilir.
Öğrenciler fakülte tarafından atanan derslere ekleme ve çıkartma yapabilir ya da toplam 45 krediyi geçmemek kaydıyla üst yarı yıldan ders seçebilir. (İlk yıl istisna)
Lisans eğitimi birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
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- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
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