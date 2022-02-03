AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?
AUZEF telafi sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AUZEF telafi (bütünleme) sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda AUZEF Fakültesi tarafından sınav ile ilgili son karar duyurulmuştu. İşte, AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?
AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF telafi (bütünleme) sınavı ile ilgili duyurular öğrenciler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan AUZEF bütünleme sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. İşte, AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?
AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 güz yarıyılı telafi (bütünleme) sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.
AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ YENİDEN ALINDI
Yapılan duyurulara göre, 12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan telafi (bütünleme) sınavı için sınav merkezi tercihi tekrar alındı.
Sınav yeri değişikliği yapmayan öğrencilerimiz için 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış oldukları sınav yeri tercihleri esas alınacaktır.
12–13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan telafi sınavı için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler 27 Ocak 2022 Saat 23:59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden sınav merkezi tercih işlemlerini yaptı
Değişiklik yapılmaması durumunda var olan sınav merkezi tercihi geçerli olcaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?
- Regaip Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur?
- Bu akşam Survivor var mı? 3 Şubat Perşembe Tv8 yayın akışında neler var? Survivor yeni bölüm ne zaman?
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor GS maçı hangi kanalda?
- Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? 2022 çiftçi mazot ve gübre desteği Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı?
- 15 tatil uzatılacak mı? MEB son dakika 15 tatil sömestr uzayacak mı?
- İlk cemre ne zaman düşer? 2022 cemre havaya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Yaz mevsimi...
- İŞKUR TYP ilanları: 2022 okullara temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Kadir Gecesi 2022 ne zaman? 2022 Diyanet takviminde Kadir Gecesi hangi tarihte?
- Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazında okunacak dualar nelerdir?
- Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...