AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF telafi (bütünleme) sınavı ile ilgili duyurular öğrenciler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan AUZEF bütünleme sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. İşte, AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?