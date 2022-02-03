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AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?

AUZEF telafi sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AUZEF telafi (bütünleme) sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda AUZEF Fakültesi tarafından sınav ile ilgili son karar duyurulmuştu. İşte, AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?

AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF telafi (bütünleme) sınavı ile ilgili duyurular öğrenciler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan AUZEF bütünleme sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. İşte, AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 güz yarıyılı telafi (bütünleme) sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ YENİDEN ALINDI

Yapılan duyurulara göre, 12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan telafi (bütünleme) sınavı için sınav merkezi tercihi tekrar alındı.

Sınav yeri değişikliği yapmayan öğrencilerimiz için 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış oldukları sınav yeri tercihleri esas alınacaktır.

12–13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan telafi sınavı için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler 27 Ocak 2022 Saat 23:59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden sınav merkezi tercih işlemlerini yaptı

Değişiklik yapılmaması durumunda var olan sınav merkezi tercihi geçerli olcaktır.

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