MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024 | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ikinci dönem 1. ortak yazılı sınav takvimi, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Okullarda ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 5 Şubat Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler 2. dönemin başlamasıyla birlikte 2. dönem ortak sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?
Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerdeki ikinci dönem 1. sınav tarihleri, öğrencilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre, ülke genelinde, il, ilçe ve okul düzeylerinde gerçekleştirilecek olan ortak yazılı sınavlar, ilgili sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanan konu ve soru dağılım tablolarına göre uygulanacaktır. Peki okullarda 2. dönem ortak sınavlar ne zaman? İşte detaylar...
OKULLARDA 2. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Okullarda 2. dönem 1. ortak sınavların takvimi henüz netlik kazanmadı. 2. dönem ortak yazılı tarihleri belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIMI
Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.
Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temek eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.
İl sınıf/alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak. Birinci dönemde olduğu gibi, ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan bu örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.
MEB ORTAK SINAV ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOLARI İÇİN TIKLAYIN!
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- MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024 | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?
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