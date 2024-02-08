Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerdeki ikinci dönem 1. sınav tarihleri, öğrencilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre, ülke genelinde, il, ilçe ve okul düzeylerinde gerçekleştirilecek olan ortak yazılı sınavlar, ilgili sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanan konu ve soru dağılım tablolarına göre uygulanacaktır. Peki okullarda 2. dönem ortak sınavlar ne zaman? İşte detaylar...

OKULLARDA 2. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?