AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak?