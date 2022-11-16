AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak?
AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 yılı AÖL sınavlarının yapılacağı ay, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Peki, AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak?
AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.
AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;
Kazanılan toplam kredinin 170 olması,
Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,
Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,
En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.
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