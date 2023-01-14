2023 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır?

"2023 LGS sınavı ne zaman?" sorusu öğrenciler tarafından gündeme getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. Okulların açılmasıyla birlikte, ortaokul öğrencilerinin güzel bir lise kazanabilmek için girecekleri LGS sınavı, bu yıl yine MEB tarafından düzenlenecek. İşte, sınav hakkında merak edilenler...