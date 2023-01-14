2023 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Yeni yıla girilmesiyle birlikte LGS sınavı için tarih araştırmaları başladı. 8'inci sınıf öğrencilerinin 2023 yılı LGS hazırlıkları da başlamış durumda. Ortaokul öğrencilerinin iyi bir lise kazanabilmek için girecekleri LGS sınavı, bu yıl yine MEB tarafından düzenlenecek. Peki, 2023 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...
"2023 LGS sınavı ne zaman?" sorusu öğrenciler tarafından gündeme getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. Okulların açılmasıyla birlikte, ortaokul öğrencilerinin güzel bir lise kazanabilmek için girecekleri LGS sınavı, bu yıl yine MEB tarafından düzenlenecek. İşte, sınav hakkında merak edilenler...
LGS SINAVI NE ZAMAN 2023?
Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.
LGS SINAVI KAÇ SORU OLACAK?
İki oturum şeklinde yapılacak olan LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.
Toplamda 90 sorunun yer alacağı LGS 2023'te; sözel adaylara 50 soru, sayısal adaylara ise 40 soru sorulacak.
LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminde sınav başvurularını otomatik olarak gerçekleştirmişti. 2023 yılında benzer şekilde Liselere Geçiş Sistemi sınavı başvurularının Bakanlık tarafından yapılması bekleniyor. Başvurular otomatik yapıldığında öğrencilerin başka işlem yapmasına gerek kalmıyor.
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- 2023 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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