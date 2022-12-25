AUZEF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonucu hangi tarihte açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Final sonuçları sınavdan sonraki iki hafta içinde erişime açılacak. Ocak ayının ikinci ya da üçüncü haftasında ilan edilmesi beklenen sınav sonuçlarını adaylar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecek.