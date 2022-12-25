AUZEF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonucu hangi tarihte açıklanacak?
AUZEF final sınavlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi final sınavlarını 24 ila 25 Aralık tarihlerinde başarıyla tamamladılar. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri güz dönemi final sınavlarına 24-25 Aralık tarihlerinde girdi. Sınav sürecini tamamlayan öğrenciler arama motorlarında "AUZEF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonucu hangi tarihte açıklanacak?
AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 24-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. AUZEF final sınavına girecek olan öğrenciler AUZEF'in öğrenci sınav sisteminden final giriş belgelerini görüntüleyebilir.
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçlarının sınav sonrası yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavlarda başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi sınavları 04-05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Final sonuçları sınavdan sonraki iki hafta içinde erişime açılacak. Ocak ayının ikinci ya da üçüncü haftasında ilan edilmesi beklenen sınav sonuçlarını adaylar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecek.
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