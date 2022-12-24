AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 1. dönem sınavı online olarak gerçekleştrildi. Sınava katılan binlerce öğrenci sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. MEB tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu, sınava katılan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açık lise 1. dönem sınavı online yapıldı. Sınava binlerce öğrenci katılım sağladı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. AÖL sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Online gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından genellikle 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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