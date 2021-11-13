AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 güz dönemi vize sınavı heyecanı başladı. Sınavların başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Mezun olmayı hedefleyen ve kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF vize sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak, bir önceki sınavları incelediğimizde sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2021 AUZEF sınav sonuçlarının 22-26 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

Sonuçlar, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.