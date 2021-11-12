AUZEF AKSİS giriş: 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF vize sınavı giriş yerleri sorgulama...

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Binlerce öğrencinin uzun süredir hazırlandığı vize sınavı başlıyor. 13-14 Kasım tarihlerinde uygulanacak güz dönemi vize sınavı için hazırlıklar tamamlanırken, gözler öğrencilerin sınava girecekleri yer bilgisine çevrildi. İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından sınav giriş belgesi ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, AUZEF AKSİS giriş ile 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı giriş yerleri, İstanbul Üniversitesi'nin auzefsinav.istanbul.edu.tr/login internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini çıktı olarak alabilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sınav giriş belgesi görüntüleme sayfasına ulaşabilirsiniz.

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