13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AUZEF 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 AUZEF puan hesaplama nasıl yapılır? Tüm detaylar...

AUZEF 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 AUZEF puan hesaplama nasıl yapılır? Tüm detaylar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2021
ABONE OL
AUZEF 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 AUZEF puan hesaplama nasıl yapılır? Tüm detaylar...

AUZEF 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021-2022 AUZEF vize sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınava hazırlanan öğrenciler sınav hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda puan hesaplama ile ilgili sorular gündeme geldi. AUZEF tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, AUZEF 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 AUZEF puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

AUZEF 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te eğitimini sürdüren öğrenciler bu hafta sonu vize sınavına katılıyor. Sınavın başlamasıyla birlikte bazı sorulara yanıt arayan öğrenciler, internet üzerinde konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtını yazımızda ele aldık. Peki, AUZEF 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 AUZEF puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

AUZEF SINAV PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

Açık öğretim programlarında;

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA