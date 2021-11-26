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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2021
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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde vize sonuçları öncesinde gelecek açıklama heyecanla beklenmeye devam ediyor. Adaylar kurum tarafından gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçlarının bu hafta ya da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Genellikle 2 hafta içerisinde açıklanan sonuçlar için güncel "duyurular" sayfası takip edilebilir.

İÜ AUZEF SINAV TARİHLERİ 2021-2022

Bu yıl gerçekleştirilecek olan diğer sınavların tarihleri ise şu şekilde;

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak

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