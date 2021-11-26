AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde vize sonuçları öncesinde gelecek açıklama heyecanla beklenmeye devam ediyor. Adaylar kurum tarafından gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçlarının bu hafta ya da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Genellikle 2 hafta içerisinde açıklanan sonuçlar için güncel "duyurular" sayfası takip edilebilir.