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AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar?

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Giriş Tarihi: 26.11.2021
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AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar?

AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav takviminin belli olmasının ardından sınavda görev alacaklar görevliler ne kadar ödeme alacaklarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 AÖF sınavlarında görevli olanların AUGİS sınav ücretleri ile ilgili detaylar paylaşıldı. İşte, AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar?

AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan AÖF sınavı önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek. 27-28 Kasım Kasım tarihlerinde uygulanacak. Sınav görevli ücretlerinin ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte, AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görevlendirilecek öğretmenlerin alacağı ücret bilgisini paylaştı. AUGİS sınav ücretleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. 12 Kasım'da görevlendirme talebinde bulunan öğretmenler görev alacakları okullarda sınavlara katılacaklar.Gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlusu ve yardımcısı farklı görev alanlarına farklı ücret yatacak.

AUGİS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK, AÖF, MEB, ÖSYM AUGİS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;

Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

Salon Başkanı: 200 TL

Gözetmen: 170 TL

En son sınavlarda görev alan öğretmenlere verilen ücretlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL Salon Başkanı 230, 48 TL Gözetmen: 223,50 TL Yedek Gözetmen: 167,63 TL E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 264 TL Bina Yönetici Sınav Görevli Ücreti 264 TL Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti 237 TL Salon Başkanı 237 TL Gözetmen 198 TL Yedek Gözetmen 158 TL

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