AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan AÖF sınavı önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek. 27-28 Kasım Kasım tarihlerinde uygulanacak. Sınav görevli ücretlerinin ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte, AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görevlendirilecek öğretmenlerin alacağı ücret bilgisini paylaştı. AUGİS sınav ücretleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. 12 Kasım'da görevlendirme talebinde bulunan öğretmenler görev alacakları okullarda sınavlara katılacaklar.Gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlusu ve yardımcısı farklı görev alanlarına farklı ücret yatacak.