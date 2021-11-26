auzefsınav. istanbul. edu tr: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF 2021 geçme notu kaç?
auzefsınav. istanbul. edu tr: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AUZEF sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler merak konusu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Son dakika açıklaması sonrasında AUZEF sınav sonuçları belli oldu. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF 2021 geçme notu kaç?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF 2021 geçme notu kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF sınav sonuçları öğrencilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. AUZEF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla beraber sınav sonuçları beklenmeye başlandı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar belli oldu. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF 2021 geçme notu kaç?
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar öğrenci sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULA
AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklandı. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''
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