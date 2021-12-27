27 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl öğrencilere yönelik verilen burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Burs ve kredi ödemelerinin 3 aylık toplu olarak yapılacağı, ödemelerin aralık ayının son haftası gerçekleştirileceği bildirilmişti. Peki, 27 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 2021 Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Ekim, Kasım ve Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri henüz yatmadı. Bakanlık tarafından ödemelerin bu hafta içerisinde gerçekleştirileceği bildirilmişti. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak."