AUZEF sınav giriş yerleri (belgesi) açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF OLAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Sınav günü Covid-19 Pozitif durumu devam eden öğrencilerin; Sağlık Bakanlığı e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Covid-19 Pozitif durumlarını bildirir Karekod'lu Laboratuvar Sonuç Raporunun bir dökümünü yerleştirildikleri Sınav Binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin, Sınav Binasında sadece Covid-19 Pozitif durumu olan adaylar için ayrılan Sınav Salonlarında sınava alınmaları sağlanacak.