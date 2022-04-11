AUZEF sınav giriş yerleri (belgesi) açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF bahar dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavına ilişki merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri (belgesi) açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte haberin detayları...
AUZEF sınav giriş yerleri (belgesi) açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) bahar dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. AUZEF sınav tarihinin belli olmasının ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri (belgesi) açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2022 AUZEF vize sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF OLAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Sınav günü Covid-19 Pozitif durumu devam eden öğrencilerin; Sağlık Bakanlığı e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Covid-19 Pozitif durumlarını bildirir Karekod'lu Laboratuvar Sonuç Raporunun bir dökümünü yerleştirildikleri Sınav Binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin, Sınav Binasında sadece Covid-19 Pozitif durumu olan adaylar için ayrılan Sınav Salonlarında sınava alınmaları sağlanacak.
AUZEF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.
Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;
Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.
Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.
Uzaktan öğretim programlarında;
Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
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- AUZEF sınav giriş yerleri (belgesi) açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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