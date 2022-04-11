11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
ABONE OL
MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanacak? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugünden itibaren ikinci ara tatil yapmaya başladı. Hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün sürecek ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yapacak. Şimdi ise gözler yaz tatiline çevrildi. MEB'in yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

Yaz tatili ne zaman başlıyor? 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde ilk ara tatile çıkan öğrenciler, 11-15 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatili yapacaklar. İkinci ara tatil heyecanını yaşayan öğrenciler, şimdiden yaz tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimine göre, ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 15 Nisan'da sona erecek.

Öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.

MEB LİSELERE ÖZEL 'HABER SİTESİ' KURDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin akademik, bilim, teknoloji, sosyal ve kültürel alanlardaki başarılarına ilişkin haberlerin yer aldığı internet sitesini erişime açtı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, eğitim ortamları ve süreçlerine yönelik okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından geliştirilen iyi örnekler ile özgün uygulamaları yaygınlaştırmak üzere proje hazırlandı.

Bu kapsamda, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin kurumsal web sitesinde yer verdikleri başarı hikayelerine, iyi uygulamalara, özgün çalışmalara, sosyal faaliyetlere, çevre ve insan duyarlılığına dair haberlerin, ortak bir ekosistemde paylaşılması amacıyla "eğitimde iyi örnekler" web sitesi, "https://ogmiyiornekler.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

İnternet sitesinde, liselerde yürütülen faaliyetlere ilişkin haberler, "akademik başarılar", "bilim ve teknoloji", "kariyer ve rehberlik", "kulüp faaliyetleri", "kültürel ve sosyal faaliyetler", "patent, faydalı model, marka ve tasarım", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "toplum hizmeti çalışmaları", "yayınlar", "zümre çalışmaları" başlıkları altında paylaşıldı.

Haber sitesiyle, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki liselerde yürütülen başarılı eğitim uygulamalarına ilişkin bilgilere, eğitim paydaşları ulaşabilecek. Böylece eğitimde iyi uygulamaların başka okullarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

BEĞENİLEN HABERLER ÖNE ÇIKACAK

Haber sitesinde, il, okul türü, kategori ve zaman filtrelemesi yapılabiliyor. Ayrıca "beğeni butonu" kullananların tercihlerine göre, en çok beğenilen haberler görüntülenebiliyor.

Okulların kurumsal web sitelerindeki haberlere ait linklere erişimin sağlandığı "eğitimde iyi örnekler" sitesinde yer alacak haberlere, Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon karar veriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA