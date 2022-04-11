MEB’den son dakika açıklaması: İstanbul’a önemli yatırımlar yolda! 2022 sonunda yüzde 100’e çıkaracağız

SABAHÇI - ÖĞLENCİ SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Özer, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Burada yaptığı açıklamada, Doha'daki temaslarının amaçlarından birinin de Katar Türk Okulunun kapasitesinin değerlendirilmesi olduğunu aktaran Özer, okuldaki ikili yani sabahçı-öğlenci eğitim sisteminden tekli sisteme geçilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Öğretmenlerin anaokulu, müzik sınıfı ve etkinlik alanlarına ihtiyaçları bulunduğunu belirtmesi üzerine Bakan Özer, tüm ihtiyaçların karşılanması için yetkililere talimat verdi.