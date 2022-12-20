AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Sınava kaç gün kaldı? 2022-2023 SINAV TARİHLERİ
AUZEF güz dönemi final sınavları için beklenen haber geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri merakla final sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyordu. Güz dönemi bitirme sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2022-2023 AUZEF final sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
AUZEF final sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi bugün öğrencilere gönderdiği SMS ile birlikte resmen sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı. Peki AUZEF final sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? 2022-2023 AUZEF final sınavları ne zaman?
AUZEF SINAV BELGESİ YAYINLANDI MI?
Üniversiteden yapılan açıklamada, "24 - 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AUZEF yarıyıl sonu, bitirme sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlarda başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi sınavları 04-05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.
Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.
Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.
Bitirme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur. Bitirme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.
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- AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Sınava kaç gün kaldı? 2022-2023 SINAV TARİHLERİ
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