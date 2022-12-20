AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Sınava kaç gün kaldı? 2022-2023 SINAV TARİHLERİ

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

Bitirme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur. Bitirme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.