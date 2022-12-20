AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık öğretim kurumları (AÖL) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için verilen süre 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 20 Aralık'a kadar sürecek olan AÖL sınavlarının sonuçları online sistem üzerinden açıklanacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
AÖL SINAV SONUÇ TARİH AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemi kaynak alındığında AÖL sınav sonuçlarının ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
Açıköğretim Lisesi sınavında toplu kopya
11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.
Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.
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