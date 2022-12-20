AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 20 Aralık'a kadar sürecek olan AÖL sınavlarının sonuçları online sistem üzerinden açıklanacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı?