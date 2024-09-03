03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

TSK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 12:43 Güncelleme: 03.09.2024 12:49
ABONE OL
TSK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme gelen yurt başvuruları ile ilgili arama motorlarında "TSK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. 14 Ağustos'ta başlayan ve 2 Eylül itibarıyla son bulan Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı yurt başvuru sonuçları 3 Eylül'de netleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör