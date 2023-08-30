AÖF sınav sonuç sorgulama 2023 | 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? aof.anadolu.edu.tr...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) yaz okulu sınav sonuçlarını bekleyen binlerce öğrencinin gözü kulağı, üniversitenin son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. 19 Ağustos Cumartesi günü tek oturumlu olarak gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler, Eylül ayına yaklaşırken sonuçları merakla bekliyor. İşte detayları...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranının erişime açılacağı duyurusu, kritik bir haftaya girildiğini müjdeliyor. Dönem içi sınavlarında istedikleri notları alamayan AÖF öğrencileri, yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2023 AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos'ta tek oturumda ve yüz yüze gerçekleştirildi. İşte son gelişmeler...
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılmıştı.
"15 GÜN İÇERİSİNDE ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"
Öte yandan Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesabından ''Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde Öğrenci Otomasyonunuzdan öğrenebilirsiniz.'' açıklamasında bulundu.
Bu açıklamaya göre sonuçların 2 Eylül Cumartesi günü erişime açılması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.
Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
AÖF yaz okulu sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.
AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.
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